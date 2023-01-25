Kamyon dereye uçtu

Kaza, sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesinde meydana eldi. Edinilen bilgilere göre Karaca Mahallesi'nden, Beyciler Mahallesi'ne köprü üzerinden geçmeye çalışan Erol T. idaresindeki 81 AC 297 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi kontrolden çıkarak Karaca Deresi içine yuvarlandı. Yan yatan kamyonun sürücüsü Erol T., kamyondan kendi imkanlarıyla çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Selçuk Akyol

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