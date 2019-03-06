İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyon devrilirken kendini araçtan dışarı attı

Kamyon devrilirken kendini araçtan dışarı attı
Kamyon devrilirken kendini araçtan dışarı attı

Bursa’da freni boşalan arı kovanı yüklü kamyonun devrildi. Virajı alamayan kamyonda bulunan bir kişi araç devrildiği sırada kendini dışarıya atarak yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Orhaniye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Bilgin idaresindeki 41 E 2508 plakalı arı kovanı yüklü kamyonun freni boşaldı. Araç virajı alamayarak yan yattı. Bilgin'in yanında oturan Abdullah Şarkı, kamyonun devrileceğini anlayınca kendisini dışarı atarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkı, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonda bulunan arı kovanları başka kamyona yüklenmesinin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.  

Halil Ataş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.