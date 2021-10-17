Kamyon ile çarpışan otomobil hurda yığınına döndü: 2 ağır yaralı

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Hamzallı Mahallesi kavşağında saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak'tan Nazilli istikametine seyir halinde olan S.İ. idaresindeki 09 JR 533 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon ile karşı şeritten gelen ve kavşaktan dönmek isteyen S.G. yönetimindeki 35 FJ 091 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralanırken, devrilen kamyondaki ürünler de yola savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Murat Uçkaç - Ali Soydemir

