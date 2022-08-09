Kamyon kanala uçtu: 1 yaralı

Kaza D-100 Karayolu Hacıkadirler kavşağında meydana geldi. Düzce'den Kocaeli istikametine seyir halinde olan F.S. idaresindeki 81 ABP 730 plakalı Mercedes marka Karayollarına ait kamyon, kavşak içerisinde sağanak yağış ile birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkartırak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından F. S. Düzce Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Enes Bektaş

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