Kamyon kasasındaki mobilyaların arasından 64 kilo uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu güzergahında seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir kamyonu takibe aldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında hassas burunlu Narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan aramada kasada taşınan mobilyaların arasına zulalanmış ve 101 parça halinde paketlenmiş toplamda 64 kilogram Skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili kamyon sürücüsü Murat T. ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü Murat T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yetkin

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