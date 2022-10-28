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Kamyon şoförü yük götürdüğü fabrikada şüpheli bir şekilde öldü

Kamyon şoförü yük götürdüğü fabrikada şüpheli bir şekilde öldü
Kamyon şoförü yük götürdüğü fabrikada şüpheli bir şekilde öldü

Afyonkarahisar’da geri dönüşüm fabrikasına yük götüren kamyon şoförü teslim evrakları hazırlandığı esnada bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. (62) isimli tır şoförü, çevre illerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini elektrik üretimi yapan fabrikaya getirdi. Yük boşaltımı için teslim evraklarının hazırlanmasını bekleyen R.B.'nin bir süre ortada gözükmemesinden şüphelenen fabrika çalışanları çevreye baktıklarında şahsın yerde hareketsiz yattıklarını gördüler.  Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede R.B.'nin öldüğünü belirledi.

Onur Dal
 

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