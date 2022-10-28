Kamyon şoförü yük götürdüğü fabrikada şüpheli bir şekilde öldü

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. (62) isimli tır şoförü, çevre illerden topladığı geri dönüşüm malzemelerini elektrik üretimi yapan fabrikaya getirdi. Yük boşaltımı için teslim evraklarının hazırlanmasını bekleyen R.B.'nin bir süre ortada gözükmemesinden şüphelenen fabrika çalışanları çevreye baktıklarında şahsın yerde hareketsiz yattıklarını gördüler. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede R.B.'nin öldüğünü belirledi.

Onur Dal



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