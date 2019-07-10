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Kamyon şoförünün acı ölümü

Kamyon şoförünün acı ölümü
Kamyon şoförünün acı ölümü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıktığı kamyon kasasına branda çektiği sırada dengesini kaybeden şoför hayatını kaybetti.

Olay, Malkara - Gözsüz yolu mevkisi Toprak Mahsulleri Ofisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklediği buğdayı Malkara Toprak Mahsulleri Ofisi'ne boşaltmak üzere kamyonunu park eden Şerif Özdilek (64), kasaya çıkıp, buğdayı branda ile örtmek istedi. O sırada dengesini kaybeden kamyon şoförü Şerif Özdilek, yaklaşık 3 metre yüksekten zemine düştü. 

Yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Özdilek'in hayatını kaybettiğini belirledi. 

Şoför Özdilek'in, geçirdiği kalp krizi sonucu kamyon kasasından düşerek hayatı kaybettiği belirtildi.  

Hüseyin Tayyar
 

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