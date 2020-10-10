Kamyon şoförünün manevrası faciayı önledi

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.15 sularında Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçe girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. V.Ö. idaresinde ki 58 AAK 085 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile İ.D. yönetiminde ki 06 BSP 156 plakalı Ford marka kamyonla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine haber verdi. Kazada 2 şoför de ağır yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, hafif ticari aracı 300 metre sürükledi. Yol kenarında bulunan tarlaya uçan kamyon, tarlada 400 metre sürüklenerek durabildi. Kamyon sürücüsünün son anda yaptığı manevraysa kamyonun ev ve ahıra çarpmasını önledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Faciadan dönüldü"

Tarla içerisinde bulunan evin sahibi Ahmet Güven, "Bir ses duydum ve dışarı çıktım. Kamyonet aşağı düşmüş üzerimize doğru geliyordu. O anda şoför direksiyonu kırdı sonra da durdu. Sonra şoförü ben çıkarttım. Direksiyonu kırmasa doğruca evin içine geliyordu. Faciadan dönüldü" dedi.

Demet Karakuş - Veysel Korkmaz

