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Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Kamyona arkadan çarpan araçtaki 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre O.Y. (23), idaresindeki 45 TA 8350 plakalı otomobille İzmir'den Uşak istikametine seyir halindeyken araç kontrolünü kaybederek aynı yönden seyir eden A.U. (45) idaresindeki 63 F 1548 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbarlar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaza sırasında otomobilde bulunan Ayşe Aktürk ve sürücünün kardeşi Umut Yeğen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Köksal Kılınç

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