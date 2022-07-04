Kamyona çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Budamış Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde Ankara'dan geldikleri öğrenilen Fatih Yıldız idaresindeki 06 COH 786 plakalı otomobil, iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Y.D. yönetimindeki 19 ACU 763 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobil paramparça oldu ve parçaları etrafa saçıldı. Feci kazada otomobil sürücüsü Fatih Yıldız (26) ile annesi Güllü Yıldız ve kardeşi Evsa Yıldız (22) yaralandı, eşi Kübra Yıldız ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada araçta sıkışan diğer yaralılar ise, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansa bindirildi. Yaralılardan Güllü Yıldız, şehir merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer yaralılar da Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ve trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Kübra Yıldız'ın cenazesi, sıkıştığı yerden kurtarılarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Vedat Yunus İkizoğlu - Özgür Kaya

