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Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi

Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi
Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi

Bursa'da park halindeki kamyondan teyp ve çeşitli eşyalar çalan hırsızı güvenlik kamerasına yansıyan yürüyüşü ele verdi. Kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi - Tıkla İzle

Olay, sabaha karşı 04.30 sıralarında İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 16 H 8803 plakalı kamyona giren şüpheli şahıs teyp ve çeşitli eşyaları çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık yapan şüpheliyi polis ekipleri yürüyüşünden tanıdı. Şüphelinin kimliği yürüyüşünden tespit edilirken yakalama çalışmaları devam ediyor. Kamyonundan teyp ve eşyalarının çalındığını belirten kişi ise, “Bu vakaların bir an önce sona ermesini istiyoruz” dedi.

İlkay Altay - Mehmet Buldu

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