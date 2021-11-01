Kamyonet aracın üzerine devrildi: Sürücü ve arkadaşı domatesleri ayıkladı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan yoğun yağış sonrası Kamuran Tikmur, 34 FCR 32 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonetle yokuş yukarıya çıkmaya başladı.

Bir süre sonra kaymaya başlayan araç, sürücünün kontrolünden çıkarak park halindeki 34 BP 2426 plakalı cipe çarptıktan sonra Şakir Taş'ın sahibi olduğu 34 EDK 654 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. O esnada sürücü vatandaşların da yardımıyla aracın içerisinden çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yokuşu trafiğe kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri ise sürücü Tikmur'u ayakta tedavi etti.

Sürücü ve arkadaşları domatesleri ayıkladı

Öte yandan kamyonetin kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vincin gelmesinin ardından kamyonet kaldırıldı. Kamyonetin kasasından sebze ve meyveleri indiren sürücü ve arkadaşları ise sağlam kalan domatesleri ayıkladı. Çalışmaların ardından kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun