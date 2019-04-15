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Kamyonet bariyerlere çarptı : 2 yaralı

Kamyonet bariyerlere çarptı : 2 yaralı
Kamyonet bariyerlere çarptı : 2 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı .

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum Karayolunun 23. kilometresindeki Beşdam Köyü mevkiinde meydana geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan B.Ç. (38) yönetiminde ki 40 BG 411 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.  

Serkan Şansever

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