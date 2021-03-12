Kamyonet bisikletliye çarptı: Kaza anı kamerada

Olay, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. idaresindeki 34 GV 3043 plakalı açık kasa kamyonet ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada önünde gitmekte olan bisiklet sürücüsü Hasan M. ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan bisiklet sürücüsü Hasan M. ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Nuri Oğuzhan Şeker

