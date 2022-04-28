İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti
Kamyonet ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Şatırlı mevkii yol ayrımında meydana geldi. Kazada H.B.'nin kullandığı 07 YAD 08 plakalı kamyonet ile Hüseyin Özen'in (17) kullandığı 07 AOR 727 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Özen, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Kepez Devlet Hastanesine sevk edildi. Özen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü H.B olay sonrası gözaltına alındı.

Mehmet Demirci
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.