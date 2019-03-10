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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı!

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı!
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Pınarbaşı Caddesi ile Kozlu Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. K.B. idaresindeki 06 HE 5052 plakalı otomobile, Kozlu Sokak'tan caddeye çıkış yapmak istediği sırada Pınarbaşı istikametinden şehir merkezi yönünde ilerleyen E.K.'nin kullandığı 31 ABC 489 plakalı kamyonet yandan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki demir korkulukları da devirerek karşı sokağa girdi. Kazada sürücüler K.B. ve E.K. ile otomobilde bulunan H.B. ve K.B. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis'e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kazaya karıştıktan sonra yol ortasında kalan kamyonette itfaiye ekipleri tarafından yangın ihtimaline karşı çalışma yapıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik polislerinin yaptığı çalışmanın ardından kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.  

Murat Sürücü
 

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