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Kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Çal ilçesinde kamyonetle otomobilin kavşakta yol verme anlaşmazlığı yüzünden çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, Uşak- Denizli karayolu Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ile Çivril ilçesinden Denizli istikametine seyir halinde olan Osman D. idaresindeki 20 PK 841 plakalı kamyonet Denizler Kavşağına geldiği esnada, Çal'a bağlı Denizler Mahallesinden gelerek Denizli yoluna giriş yapmak isteyen Hasan Hüseyin B'nin kullandığı 42 BHR 20 plakalı otomobile arka yan kısmında çarptı.

İki aracın yol verme anlaşmazlığı yüzünden çarpıştığı kazada, arka kısmından aldığı darbe sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet B. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Ümmügülsüm B., ambulansla Denizli'deki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bülent Çakır

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