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Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı

Van’ın Özalp ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kamyonet kasasında 54 kaçak göçmen yakalandı.

Özalp İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Özalp-Van karayolu üzerinde devriye görevini ifa ederken seyir halinde bulunan kamyonetin durumundan şüphelenilmesi üzerine durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada; kamyonetin kasasında yasadışı yollardan yurda giriş yaptığı tespit edilen 54 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan A.Ç. isimli şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen A.Ç. isimli şüpheli tutuklanırken, kaçak göçmenler ise gerekli işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.  

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