Kamyonet kasasından yola fırlayan demirler kazaya neden oldu

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çevre yolu üzeri Yeni Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergene istikametine seyrettiği sırada bir araçla çarpışmaktan kıl payı kurtulan kamyonet sürücüsü manevra yapınca kasadaki demir profiller yola fırladı. Bu sırada çarpmamak için duraklayan Reyhan Köse idaresindeki P 4972 KH plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Mehmet Langer yönetimindeki 39 AAE 069 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada yaralanan Mehmet Langer, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Tayyar



İLGİLİ HABER Otoyolda 1 kişinin öldüğü, 2 aracın yandığı kaza anı kameralara yansıdı