İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi

Kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi
Kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi

Ardahan’da meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. Kent merkezinde kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kamyonet park halindeki araçlara çarparak durabildi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında Ardahan kent merkezi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Talip Karadağ yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Olayın görgü tanıklarından Gazi Karadağ, “Gece beton döküyorlardı 23.00'te. Arabaya vurunca yan devrildi. Lastikler paramparça oldu. Duramayınca iki üç arabaya daha çarparak durdu” diye konuştu.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olgun Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.