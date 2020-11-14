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Kamyonet sürücüsü başından vurularak öldürüldü

Kamyonet sürücüsü başından vurularak öldürüldü
Kamyonet sürücüsü başından vurularak öldürüldü

Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde park halinde bulunan bir kamyonetin sürücü koltuğundaki şahıs, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Pendik Esenyalı Köprüsü üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, park halindeki 34 NZY 37 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsü Hidayet Gülümser'in (31) kafasına silahla ateş etti. Şüpheli şahıs kaçarken, olay yerine gelen sağlık ekipleri kurşunların hedefi olan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Muharrem Çam

 

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