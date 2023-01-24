Kamyonet sürücüsü cinayetinin faili tutuklandı

Edinilen bilgilere göre 22 Ocak Pazar günü Uşak'ta İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bir aracın şüpheli olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ekipler araç sürücüsünün uğradığı silahlı saldırı sonucunda sürücü Osman Akyıldız'ın göğüs bölgesinden vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Akyıldız'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir eğlence mekanında sürücü Osman Akyıldız ve 2 kişi arasında kavga çıktığı tespit edildi. Şüpheli E.Y. ve M.S.Ö. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Köksal Kılınç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.