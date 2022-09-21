Kamyonet sürücüsü dehşete düşüren kazayı anlattı: 'O an şoka girdim'

29 Temmuz'da ilçede bulunan Kuzey Çevre Yolu Elagöz mevkiinde İ.S. yönetimindeki 38 BME 170 plakalı kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 38 UT 058 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından hem otomobilde hem de kamyonda yangın çıktı.

"O an şoka girdim"

Mahkemede kaza anını anlatan kamyonet sürücüsü İ.S., “Emniyet şeridinde ilerlerken araç bir anda durdu. Uyarıcı hiçbir şey yoktu. Aracın dörtlüsü bile yanmıyordu. Kaza biranda gelişti. O anda bende şoka girdiğim için otomobilin içerisindeki kişileri kurtaramadım. Sonrasında da LPG tankının patlamasıyla yangın çıktı” dedi. İ.S. ayrıca, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Yusuf Ziya Ağaşe



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