Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (46) idaresindeki 68 EC 205 plakalı kamyonet, önünde seyreden Hanifi Y. (64) yönetimindeki 46 AF 096 plakalı tırın 63 L 5979 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Murat A. yaralandı. Hurdaya dönen kamyonetten çıkan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Yardım ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.