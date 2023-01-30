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Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı
Kamyonet tırla çarpıştı: 1 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde kamyonetin tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Özalp yolu üzerindeki Kömürcüler Sitesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebepten dolayı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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