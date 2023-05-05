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Kamyonet turistleri taşıyan minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

Kamyonet turistleri taşıyan minibüsle çarpıştı: 6 yaralı
Kamyonet turistleri taşıyan minibüsle çarpıştı: 6 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağışlı havanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, karşıdan gelen tur minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Datça karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ACJ 595 plakalı Ö.B. idaresindeki açık kasa kamyonet, Marmaris ilçesi istikametinden Datça ilçesi istikametine doğru ilerlediği sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun karşı tarafından seyir halindeki turistleri taşıyan 48 S 1545 plakalı minibüse çarparak durabildi. 112 acil ihbar hattını arayan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda trafik ekibi ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ö.B., K.B., P.B. hafif yaralı olarak devlet hastanesinde, kırsal mahalleri gezmek için minibüsle geziye çıkan ve kaza yapan İngiliz vatandaşları M.R.N, R.M ve S.M özel hastanelerde tedavi gördükleri öğrenildi.

Güldemet Kızıl

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