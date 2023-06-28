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Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü

Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü
Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü

Başakşehir’de büyükbaş bir kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınınca kaza kaçınılmaz oldu. Boynundan araca bağlı hayvan yere düşerken o anlar kameraya yansıdı.

Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü - Tıkla İzle

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi. Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat

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