Kamyonet ve motosiklet böyle çarpıştı

Olay, İznik ilçesinde 13.00 sıralarında Atatürk caddesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden sürücüsünün Ertuğrul Ü. olduğunu 41 K 0441 kamyonet sokağa dönmek istedi. Aynı istikamete seyir halinde olan 11 AAT 918 plakalı motosiklette kamyonetin yanından hızla geçmeye çalışınca olanlar oldu. Kör noktada kalan motosikletle kamyonet çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürükledi. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kısa süreliğine yoğunlaşan Atatürk caddesi yolu, kaza sonrası trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.