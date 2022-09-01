Kamyoneti durdurmak için seferber oldular

Olay, Camikebir Mahallesi Mithatpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetini park eden sürücü el frenini çekmeyi unuttu. Kendiliğinden hareket eden kamyoneti gören çevredeki esnaf kamyoneti durdurmak için seferber oldu. Kapıları kitli olan kamyoneti tutarak durdurmaya çalışan esnafın verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin kendi kendine hareket etmesi, esnafın kamyoneti durdurmak için seferber olması ve kamyoneti durdurmaları yer alıyor.

Murat Hazer