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Kamyonetin altında kalan adam ölümden döndü

Kamyonetin altında kalan adam ölümden döndü
Kamyonetin altında kalan adam ölümden döndü

Kuşadası’nda dün akşam saatlerinde bir adam, geriye doğru manevra yapan kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin geri manevra yapması sonucu adamın kamyonet altında kaldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kuşadası Sanayi Caddesi 1'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Servet S. yönetimindeki 09 ACV 944 plakalı kamyonet, sürücüsünün sokak üzerinde geriye doğru manevra yaptığı esnada Yaşar S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan adam ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar S.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşanan kaza anı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde geri geri gelen kamyonetin Yaşar S.'yi çarparak altına aldığı görülüyor.

Ekrem Keser
 

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