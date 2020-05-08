Kamyonetin altında kalan adam ölümden döndü

Olay, Kuşadası Sanayi Caddesi 1'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Servet S. yönetimindeki 09 ACV 944 plakalı kamyonet, sürücüsünün sokak üzerinde geriye doğru manevra yaptığı esnada Yaşar S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan adam ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar S.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaşanan kaza anı iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde geri geri gelen kamyonetin Yaşar S.'yi çarparak altına aldığı görülüyor.

Ekrem Keser

