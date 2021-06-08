Kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti

Olay, gece yarısı Doğanköy Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Demir (61), kullandığı kamyoneti döküm sahasına park etti. Demir, araçtan ayrıldığı sırada bir anda hareket eden aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon şoförü Hüseyin Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Demir'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili kamyon sahibi olduğu tespit edilen M.R.M. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hüseyin Tayyar

