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Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi

Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi
Kamyonetin arkasına astığı pankartla eşinden af diledi

Adana’da bir kişi kamyonetinin arkasına astığı “Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet” yazılı pankartla eşinden af diledi.

Mithat Özsan Bulvarı'nda bir kamyonetin arkasındaki "Birtanem, biliyorum güzel gözlerine bakacak yüzüm yok. Yaptıklarım kabul edilemeyecek şeylerdi. Seni çok seviyorum ben affet” yazılı pankart, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar, eşinden pankartla özür dileyen ve bütün şehri bu şekilde gezen şahsı cep telefonuyla görüntüledi. Şahıs kimseye aldırmadan bütün şehri pankartla gezmeye devam etti.

Fatih Keçe

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