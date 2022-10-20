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Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı

Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı
Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı

Erzincan'da, uygulama noktasında durdurulan kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden bir kamyonet Erzurum - Erzincan kara yolu Akyazı uygulama noktasında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.
Kamyonette yapılan kontrolde kasa kısmında Afganistan uyruklu 18 kişinin kaçak göçmen olduğu ve 3 organizatör şüphelisi olduğu belirlendi.

Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler tahkikat için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emin Ferhat Sevilir
 

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