Kamyonetindeki hasarı gören öfkeli sürücüden şaşırtan istek: 'Yakınlarını çağırın paramı versin'

Kaza, Kırıkkale'de Çalılöz Mahallesi 402. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I. idaresindeki 06 CGS 097 plakalı otomobil ile S.Ö.'nün kullandığı 53 AAT 081 plakalı kamyonet çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Işıl, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi alınan yaralı sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise kamyonetindeki hasarı görünce öfkeye kapıldı. Parasını almak isteyen sürücü, polis ekiplerinden diğer araç sürücüsünün yakınlarını çağırılmasını istedi. Çevredeki vatandaşlara kaza anını anlatan sürücü, 2'nci viteste ilerlerken bir anda otomobilin kamyonetine vurduğunu söyledi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kullanılamaz hale gelen iki araçta çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Hasan Ay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.