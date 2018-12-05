Kamyonetle duvar arasına sıkışan 3 yaşındaki Arda öldü

Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Hayri E. yönetimindeki 33 L 7476 plakalı kamyonetle Mehmet-Zeynep Ay çiftinin evinin önünde durdu. Kamyonetin yan kapağını açarak satış yapan satıcı, kapağı kapatmadan evin önünden ayrılmak için manevra yaptı. Bu esnada görme engelli dedesi Ahmet Ay ile araç çevresinde dolaşan 3 yaşındaki Arda Ay, kamyonetin açık kapağı ile duvar arasında sıkıştı. Ailenin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan Arda ve dedesi aynı kamyonetle hastaneye götürülmek istendi. Yolda 112 Acil Servis ambulansına alınan dede ve torununa, Gazipaşa Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Arda kurtarılamadı. Ahmet Ay ise tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü Hayri E. gözaltına aldı.