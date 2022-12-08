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Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Gürpınar karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 55 AAK 421 plakalı kamyonetle 65 FD 590 plakalı minibüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen kamyonetteki 2 yaralı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Sabahattin İdiz

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