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Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı
Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Karabük’ün Yenice ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza Yenice - Karabük karayolu Şeker Kanyonu mevkiinde meydana geldi. Seyfettin İncebacak idaresindeki otomobil karşı istikametten gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerin jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dilek Kocabaş

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