Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü araçta sıkıştı

Kaza Yenice - Karabük karayolu Şeker Kanyonu mevkiinde meydana geldi. Seyfettin İncebacak idaresindeki otomobil karşı istikametten gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerin jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dilek Kocabaş

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