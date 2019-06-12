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Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı
Kamyonla çarpışan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Elazığ’da kamyonla çarpışan gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil tarlaya uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Mollakendi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 23 BA 137 plakalı kamyon, kavşağa girmek isterken aynı yönde seyir halinde olan İ.D. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gurbetçi ailenin bulunduğu otomobil yoldan çıkıp tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerinde olay yerinde sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.  Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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