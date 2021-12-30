Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı, yol trafiğe kapandı

Kaza, Anamur ilçesinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur - Gazipaşa arasında 12. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ABJ 550 plakalı kamyon ile karşı istikametten gelen plakası öğrenilemeyen kamyon kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinden biri yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Araçlar uzun kuyruk oluştururken, kazaya karışan kamyonların çekilmesinin ardından yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

İrem Koca

