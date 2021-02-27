Kamyonlardan 35'i çocuk 176 düzensiz göçmen çıktı

Antalya'da düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığı ile İstanbul'dan araçlarla Antalya'nın Kemer ilçesine getirileceği, buradan da Çamyuva Mahallesi'nden deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şüpheli araç aramalarında kasa bölümü branda ile örtülü kamyonlarda olduğu tespit edilen 55 Suriye, 45 Afganistan, 20 Irak, 17 Bangladeş, 16 Filistin, 13 Pakistan, 9 İran ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere 176 düzensiz göçmen yakalanırken organizatörlük yapan 11 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan 176 düzensiz göçmenden 37‘sinin çocuk olduğu tespit edildi. Diğer taraftan düzensiz göçmenleri almak için tekneyle denizde beklediği tespit edilen organizatörlerin ise Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından yakalandığı bildirildi.

Olayda yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü GGM'ne teslim edileceği kaydedildi.

Hanım Türk