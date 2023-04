Kamyonun altında can verdi: Feci kaza kamerada

Kaza, Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 HE 199 plakalı motosikletin sürücüsü Adnan Halat (64), bir an dengesini kaybederek caddeden geçmekte olan Ali Efe K. yönetimindeki 34 FAR 662 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak tekerleklerinin arasında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık ekipleri de Adnan Halat'a ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Halat'ın cenazesi otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlkay Sever



