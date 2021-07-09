İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk

Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk
Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk

Silivri'de kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi, o anlar kameraya yansıdı.

Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk - Tıkla İzle

D-100 Karayolu Silivri istikametinde ilerleyen kapalı kasa kamyonun arkasında bulunan basamağa binerek yolculuk yapan şahıs pes dedirtti. Tehlikeli bir şekilde kilometrelerce yolculuk yapan şahıs hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kamyonun arkasındaki şahsı gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kamyon sürücüsünü kornalarla uyarmak için uğraştı. Bir süre sonra kamyon gözden kaybolurken, yaşanan o korku dolu yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Yusuf Eker

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.