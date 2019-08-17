İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk

Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk
Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi-Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücü kabininin üzerinde 6 kişiyle kilometrelerce yolu bu şekilde devam etti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde birbirlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstündeki 6 kişiyle trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyon daha sonra gözden kayboldu.  

Serdar Uzkaya

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.