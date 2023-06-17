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Kamyonunu fark etmeyen genci polis kurtardı, ölümden kurtuluş kameraya yansıdı

Kamyonunu fark etmeyen genci polis kurtardı, ölümden kurtuluş kameraya yansıdı
Kamyonunu fark etmeyen genci polis kurtardı, ölümden kurtuluş kameraya yansıdı

Nevşehir’de dalgın bir şekilde yürüyen genci hafriyat kamyonunun çarpmasından trafik polisi kurtardı. Polisinin refleksi ile ölümden saniyelerle kurtuluş kameraya anbean yansıdı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bugün yapılan YKS sınav öncesi ve sonrasında sınava girecek vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulanan tedbirleri artırdı. Bu tedbirler çerçevesinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik Kavşağı'nda görevli motosikletli trafik ekibinde görevli polis memurunun dikkati ve ani refleksi muhtemel bir faciayı engelledi. Hafriyat kamyonunu fark etmeyen genci polis kolundan tutarak çekip hayatını kurtardı. Yaşanan olay Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Asım Çapacı

 

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