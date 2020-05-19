Kan bağışı azaldı, tedavileri aksadı

Covid-19'la mücadele sürecinde en çok etkilenenler arasında nadir hastalıkları olan kişiler de bulunuyor. Bu kişiler tedavilerinde zorluklar yaşıyor. Türkiye'de yaklaşık 1000 hastada görülen, protein eksikliği nedeniyle vücutta ve iç organlarda şişlikle kendini gösteren, boğazda oluşması hâlinde kişinin boğulmasına dahi neden olabilen ‘Herediter Anjioödem' için uzmanlar, çağrıda bulundu. Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Herediter Anjioödem'in Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mustafa, ilacının yurt dışından geldiğini ve SGK'nın tedaviyi karşıladığını belirterek, “SGK, sadece atak anında reçete edilirse, karşılıyor. İlaç maliyetli olduğu için alıp evinizde stok yapamıyorsunuz. Atak geçirdiğiniz zaman acile gittiğinizde yanınızda ilacınız yoksa son yöntem olarak taze donmuş plazma tedavisi kullanılabiliyor. Ancak, pandemi sürecindeyiz ve plazma düzeyi azalmış durumda. Bu nedenle kan bağışı artmalı. Ayrıca, koronavirüs sürecinde atak sırasında kişinin hastaneye ulaşması zaman alabilir. Biz, en az 2 atağı tedavi edecek kadar hastalarımızın evinde ilacının bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

​Türkiye Gazetesi