Kan bağışına giderken yolculuk BiTaksi'den

Dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi, “14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” çerçevesinde, Kızılay ile birlikte yüzleri gülümseten bir çalışmaya imza attı. Gönüllü kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, Şişli Cevahir AVM ve Kadıköy İskele Meydanı'nda kurulan Kızılay kan verme noktasına, kartlı yolculuklarında 50 TL'ye kadar indirimli taşındı. İndirimli ulaşımın yanı sıra başta BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı ve çalışanlar kan bağışında bulundu.

“Sadece 15 dakikaların ayırarak kan bağışçısı olabilirler”

Kan bağışında bulunan Sancaklı, “Kan bağışçısı olmak aslında çok kolay ancak yeteri kadar yapamıyoruz. Sadece 15 dakikamızı ayırarak kan bağışçısı olabiliriz. Ülkemizde yılda 3 milyon ünitenin üzerinde kana ihtiyaç var. Kızılay merkezleriyle ve düzenlediği organizasyonlarla bu ihtiyacı karşılıyor. Bugün de 'Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'. Biz de Kızılay'la olarak önemli bir farkındalığa imza atmak istedik. Kadıköy ve Şişli'de kan bağışında bulunmak isteyen herkesi indirimli olarak bu alanlara getireceğiz. Burada sadece 15 dakikaların ayırarak kan bağışçısı olabilirler. Kızılay'a bu iş birliği için teşekkür ederiz. Şimdiden kan bağışçısı olacak herkesi tebrik ederiz” diye konuştu.

“1 can veren 3 hayat kurtarır”

Kan bağışında bulunan taksi sürücüsü Erol Erdoğan, “Biz de bugün kan bağışında bulunmak üzere buraya geldik. Kan bağışına bütün şoför arkadaşlarımız ve vatandaşların da destek vermesini bekliyoruz. '1 can veren 3 hayat kurtarır' diyerek herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

