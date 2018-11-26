Kana Biyik affedildi

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kamerunlu defans oyuncusu hakkında ikinci bir karar aldı. Geçtiğimiz hafta süresiz kadro dışı bırakılan Jean Armel Kana Biyik'a af çıktı. Dün siyahi futbolcu ile 1 saate yakın görüşme yapan Başkan Erol Bedir, cezayı kaldırdı. 29 yaşındaki futbolcu, takımla birlikte idmanlara başlayacak. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın uygun görmesi halinde de bu hafta Kayseri'de oynanacak Trabzonspor maçında forma giyebilecek. Jean Armel Kana Biyik, Süper Ligin 11. haftasında Ankara'da oynanan Ankaragücü maçında kırmızı kart görmüş, sonrasında idmanı yarıda bırakmıştı. Bunun üzerine Kayserispor Yönetimi, Kana Biyik'i süresiz kadro dışı bırakmış ve 40 Bin Avro para cezası vermişti. Brezilya-Kamerun hazırlık maçı için ülkesine giden ve geçen Perşembe Kayseri'de olması gereken Kana Biyik, dün Kayseri'ye geldi.

Yüksel Yıkılmaz