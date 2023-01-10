Kanada, 88 adet F-35 alımı için 14 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

Kanada, hava kuvvetleri filosunu yenilemek üzere dünyanın en iyi savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen F-35 alımı için anlaşmaya vardı. Hükümet, 88 adet F-35 için 14.2 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, uçaklardan ilkinin 2026'da teslim alınması, 2033-2034'e kadar ise tüm jetlerin hava kuvvetlerine katılması bekleniyor.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günümüzün karmaşık küresel ortamında, Kanada'nın esnek, çevik ve beklenmedik çeşitli durumlara yanıt verebilecek yeterlilikte bir orduya ihtiyacı var. F-35 Kanadalıları korumak, Arktik bölgesinin güvenliğini arttırmak, ulusal egemenliği sağlamak ve Kanada'nın gelecekte NATO, NORAD ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak için gerekli olacak" dedi.

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