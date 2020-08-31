Kanada, Covid-19 aşısı üzerinde çalışan Johnson&Johnson ve Novavax şirketleri ile anlaşma imzaladı

Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke aşıya hızlı bir şekilde ulaşmak amacı ile anlaşmalar yapıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 için potansiyel aşı üzerine çalışan Johnson&Johnson ve Novavax adlı şirketlerle ortaklık kurduklarını ve anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Başbakan Trudeau, geçtiğimiz günlerde de Pfizer Canada ve Moderna ile yine potansiyel aşı üzerine bir anlaşma imzalamıştı. Yapılan yeni anlaşmalarla birlikte Kanada'ya 2021'e kadar en az 88 milyon doz aşının ulaşması bekleniyor.

Başbakan Trudeau, "En son yapılan aşı testleri umut verici sonuçlar gösteriyor. Bu nedenle bu potansiyel aşılardan birinin başarılı olması durumunda Kanada ve Kanadalıların ihtiyaç duydukları dozlara erişebilmelerini elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız“ ifadelerini kullandı.

Başbakan Trudeau, çalışmaları hızlandırmak adına Montreal'de bulunan Ulusal Araştırma Konseyi'ndeki bio-üretim tesisini genişletmek için 126 milyon dolar harcayacaklarını aktardı.

Uzmanlar, aşıların klinik deneylerinin 2. ve 3. aşamada olduğunu ve Sağlık Bakanlığı tarafından güvenli kabul edilene kadar resmi olarak hiçbir aşının satın alınmayacağını açıkladı.

Ceren Yanar Polat

