Kanada, gelen yolcular için yeni karantina kurallarını 22 Şubat'ta başlatacak

Küresel bir sağlık krizine dönüşen korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelerden Kanada'da salgına yönelik yeni tedbirlerin ne zaman uygulanacağı açıklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'ya gelen yolcular için otel karantinasının 22 Şubat'ta başlayacağını duyurdu. Yeni kurallara göre, yolcuların masrafları kendilerine ait olmak üzere havalimanlarında Covid-19 testi yaptırmaları gerekecek. Yolcuların, test sonuçlarını beklerken devletin belirlediği otellerde kalmaları ve 2 bin dolardan fazla konaklama masraflarını da kendileri karşılamaları gerekiyor. Ayrıca yolcuların, 18 Şubat'tan itibaren konaklama için önceden rezervasyon yaptırmaları gerekecek.

Trudeau, “İnsanları cezalandırmaya değil, insanları güvende tutmaya çalışıyoruz. (Yeni tedbirler ile) virüsün yeni mutasyonlarının ülkede daha fazla yayılmasını önleyeceğiz” dedi.

Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu ise bugünkü basın açıklamasında, uluslararası uçuşların gerçekleştirildiği Vancouver, Calgary, Toronto ve Montreal'deki havaalanlarının yakınında bulunan otellerde konaklama yapılabileceğini ve otel maliyetlerinin değişken olabileceğini bildirdi. Hajdu, 3 günlük zorunlu otel konaklamalarının ardından Covid-19 testi negatif çıkan kişilerin 14 günlük ev karantinasına tabii tutulacağını, testi pozitif çıkanların ise hükümet tarafından belirlenen tesislere gönderileceğini söyledi. Ayrıca, bugünden itibaren Kanada'ya kara sınırından gelen kişilerin de ülkeye giriş için varıştan sonraki 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 test sonucu göstermesi gerekecek. Bu süre zarfında sınırı geçen yolcuların yüzde 93'ünü oluşturan kamyon şoförleri ve acil servis sağlayıcıları gibi temel çalışanlar, bu gereklilikten muaf tutulacak. Diğer tüm muafiyetler, duruma göre değerlendirilecek.

Öte yandan Kanada hükümeti, korona virüs mutasyonlarını izlemek, tespit etmek ve takip etmek için 53 milyon dolarlık yatırım yapıyor.

Ceren Yanar Polat